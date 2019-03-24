В Белом доме прокомментировали итоги расследования Мюллера

Читайте также

В Белом доме прокомментировали итоги расследования Мюллера

103

Ранее спецпрокурор Мюллер объявил, что президент не имел сговора с Кремлём и честно вёл избирательную кампанию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала итоги расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы президента США, проведённого спецпрокурором Робертом Мюллером.

Выводы Министерства юстиции являются полным и абсолютным оправданием президента Соединённых Штатов, — написала она в Twitter.

Как ранее сообщал Лайф, Минюст США опубликовал выводы Мюллера по итогам проделанной работы. Он уверен, что штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам тогда ещё кандидат в президенты США не совершал в ходе своей кампании ничего противозаконного.

В то же время в документе сказано, что Россия "пыталась вмешиваться" в избирательный процесс в 2016-м с помощью хакерских атак.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×