Трамп — об итогах расследования Мюллера: Полностью оправдан

Президент США Дональд Трамп оценил итоги расследования "российского дела", которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер.
— Никакого сговора, никаких препятствий, полное и абсолютное оправдание. Сохраним Америку великой! — написал глава Белого дома в Twitter.
No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.
Ранее Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод — предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Кремлём, а сам тогда ещё кандидат в президенты вёл избирательную кампанию законно.
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