Трамп — об итогах расследования Мюллера: Полностью оправдан

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Трамп — об итогах расследования Мюллера: Полностью оправдан

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Президент США Дональд Трамп оценил итоги расследования "российского дела", которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер.

Никакого сговора, никаких препятствий, полное и абсолютное оправдание. Сохраним Америку великой! — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод — предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Кремлём, а сам тогда ещё кандидат в президенты вёл избирательную кампанию законно.

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