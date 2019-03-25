Минюст США опубликует новые выдержки из доклада Мюллера по "российскому делу"

В ведомстве подчеркнули, что полностью обнародовать документ не вправе, поскольку в нём есть материалы, раскрывать которые запрещает Уголовный кодекс.

Министерство юстиции США опубликует дополнительные фрагменты из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году. Об этом сообщил глава ведомства Уильям Барр.

Он отметил, что потребуется время для выбора нужных выдержек. Полностью документ обнародовать нельзя, подчеркнул Барр: он содержит материалы, которые должны оставаться засекреченными согласно уголовному законодательству страны.

Как ранее писал Лайф, Мюллер пришёл к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не состоял в сговоре с Москвой.