Минюст США опубликует новые выдержки из доклада Мюллера по "российскому делу"

Министерство юстиции США опубликует дополнительные фрагменты из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году. Об этом сообщил глава ведомства Уильям Барр.
Он отметил, что потребуется время для выбора нужных выдержек. Полностью документ обнародовать нельзя, подчеркнул Барр: он содержит материалы, которые должны оставаться засекреченными согласно уголовному законодательству страны.
Как ранее писал Лайф, Мюллер пришёл к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не состоял в сговоре с Москвой.
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