Первая ракетка мира Осака остановила матч, чтобы спасти жука

Первая ракетка мира японка Наоми Осака сорвала овации публики, когда остановила матч с китаянкой Су-Вей Се на турнире в Майами ради спасения жука, который выполз на корт.

Видеозапись была опубликована в "Твиттере" WTA. На кадрах сперва ничего не видно — как и большинству тех, кто присутствовал в это время на трибунах. Но буквально через пару мгновений оператору удаётся поймать кадр и становится понятно, что девушка пытается поднять с корта жука.

Когда насекомое было спасено, игра продолжилась, но, к сожалению для 21-летней японки, она уступила со счётом 6:4, 6:7, 3:6. Это поражение стало первым для неё после головокружительной серии из 63 побед подряд.

Это 16-я по продолжительности победная серия в истории женского тенниса. Из действующих спортсменок этот результат превосходили Мария Шарапова (71 матч), Виктория Азаренко (72), Винус Уильямс (89) и Вера Звонарёва (99, шестое место за всё время). Рекорд принадлежит Мартине Навратиловой, которая в 1982–1984 годах выиграла 171 матч после победы в первом сете.