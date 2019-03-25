Знакомьтесь, Скиллзи: в Амстердаме представили талисман Евро-2020

Он любит уличный футбол так же, как и двое реальных фристайлеров, которые тоже выступили в качестве маскотов, то есть символов.

В Амстердаме прошла презентация талисмана чемпионата Европы по футболу 2020 года. Символами соревнований стала целая команда: фристайлеры Лив Кук, Тобиас Бекс и — мальчик по прозвищу Скиллзи.

Главный персонаж выступил для 55 тысяч зрителей перед матчем Нидерланды — Германия и продемонстрировал свою технику.

Надо сказать, прозвище Скиллзи происходит от английского слова skill, что в переводе значит "умение", "мастерство", "ловкость".

Как ранее писал Лайф, Германия обыграла Голландию со счётом 3:2, забив победный гол на 90-й минуте встречи.