Знакомьтесь, Скиллзи: в Амстердаме представили талисман Евро-2020

В Амстердаме прошла презентация талисмана чемпионата Европы по футболу 2020 года. Символами соревнований стала целая команда: фристайлеры Лив Кук, Тобиас Бекс и — мальчик по прозвищу Скиллзи.
Главный персонаж выступил для 55 тысяч зрителей перед матчем Нидерланды — Германия и продемонстрировал свою технику.
Надо сказать, прозвище Скиллзи происходит от английского слова skill, что в переводе значит "умение", "мастерство", "ловкость".
Как ранее писал Лайф, Германия обыграла Голландию со счётом 3:2, забив победный гол на 90-й минуте встречи.
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