Монаха из Кении назвали лучшим учителем мира и вручили ему $1 млн

В Дубае состоялась пятая ежегодная церемония вручения премии "Лучший учитель в мире", победителем которой, а заодно и обладателем миллиона долларов стал монах-францисканец Питер Табичи, преподающий в одной из школ Кении, передаёт Dubai Media Office.

Табичи работает учителем естественных наук в сельской средней школе, ему 36 лет. Как рассказали организаторы конкурса, на всё учебное заведение приходится только один компьютер, а у одного педагога в среднем 58 учеников.

Кроме того, Табичи также известен у себя на родине тем, что жертвует большую часть своей зарплаты на помощь бедным семьям.

Идея награждать учителей за вклад в профессию принадлежит индийскому бизнесмену Санни Веркелю — основателю крупнейшей на Ближнем Востоке сети частных школ и детских садов GEMS Education. Премия вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. В этом году на неё подали заявки 10 000 участников из 179 стран.