Патрушев рассказал, сколько терактов предотвратили в России в 2018 году

Секретарь Совбеза РФ добавил, что тревогу вызывает всё более широкомасштабный "телефонный терроризм".

В России в 2018 году предотвратили 19 террористических актов, сообщил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. По его словам, также удалось избежать ещё 16 других преступлений террористической направленности.

Патрушев подчеркнул, что пока не может быть и речи о смягчении антитеррористических мер.

— Террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, — сказал он в интервью "Известиям".

Секретарь Совбеза РФ добавил, что тревогу вызывает всё более широкомасштабный "телефонный терроризм": только с начала 2019 года поступило около 2 тысяч сообщений о якобы заложенных бомбах, большинство — из-за границы.

По словам Патрушева, четыре сотни из тех звонивших удалось найти, некоторые получили тюремные сроки.