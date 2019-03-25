Трамп назвал позорными попытки обвинить его в сговоре с РФ

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Трамп назвал позорными попытки обвинить его в сговоре с РФ

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Фото: © РИА Новости

Президент США подчеркнул, что все тщательные попытки найти доказательства "российского вмешательства" в его избирательную кампанию не увенчались успехом, и выразил надежду, что так же внимательно будут анализировать действия "другой стороны" — то есть демократов.

Обвинения в сговоре с Москвой в адрес президента США Дональда Трампа были выдвинуты незаконно. Об этом сам глава Белого дома заявил своим сторонникам во Флориде. Его выступление показали по CNN.

Позор, что нашей стране пришлось пройти через это. Честно говоря, позор, что вашему президенту пришлось пройти через это ещё до избрания, — сказал Трамп.

Он добавил, что из-за разбирательств Мюллера "многие люди серьёзно пострадали". Президент также выразил надежду, что "кто-нибудь обратит внимание на другую сторону", имея в виду своих оппонентов — демократов.

Как ранее писал Лайф, Минюст США опубликовал доклад по результатам расследования дела о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Дело вёл спецпрокурор Роберт Мюллер.

В результате он пришёл к выводу о непричастности Трампа и его избирательного штаба к какому-либо сговору с Кремлём.

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