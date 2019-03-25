Трамп назвал позорными попытки обвинить его в сговоре с РФ

Президент США подчеркнул, что все тщательные попытки найти доказательства "российского вмешательства" в его избирательную кампанию не увенчались успехом, и выразил надежду, что так же внимательно будут анализировать действия "другой стороны" — то есть демократов.

Обвинения в сговоре с Москвой в адрес президента США Дональда Трампа были выдвинуты незаконно. Об этом сам глава Белого дома заявил своим сторонникам во Флориде. Его выступление показали по CNN.

— Позор, что нашей стране пришлось пройти через это. Честно говоря, позор, что вашему президенту пришлось пройти через это ещё до избрания, — сказал Трамп.

Он добавил, что из-за разбирательств Мюллера "многие люди серьёзно пострадали". Президент также выразил надежду, что "кто-нибудь обратит внимание на другую сторону", имея в виду своих оппонентов — демократов.

Как ранее писал Лайф, Минюст США опубликовал доклад по результатам расследования дела о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Дело вёл спецпрокурор Роберт Мюллер.

В результате он пришёл к выводу о непричастности Трампа и его избирательного штаба к какому-либо сговору с Кремлём.