Тайсон раскритиковал Макгрегора за излишнюю алчность

По словам боксёра, в последнее время ирландец слишком много думает о деньгах, а не о боях.

Экс-чемпион мира по боксу и любитель запрещённых приёмов против ушей соперника Майк Тайсон раскритиковал Конора Макгрегора, который заявил, что будет драться под эгидой UFC в обмен на пакет акций организации.

— Ему лучше думать о боях. Владение компанией — это совсем другая игра. Пусть лучше зарабатывает по старинке, надирая задницы соперников, — приводит слова Тайсона портал TMZ.

Правда, как отмечает автор статьи, пребывающий на пике своей популярности ирландец едва ли захочет отказываться от своих заявлений, которые он сделал в одном из баров Чикаго. На видеозаписи Конор, судя по всему, стоит на столе и пытается донести стоящим перед ним людям мысль о том, что он готов вернуться в октагон, когда получит "законную" долю в UFC.

Conor McGregor Says He’d Accept Co-Main Event Slot if UFC Gave Him Share in Company pic.twitter.com/JzHXWoY2Bd — MMA Feed (@MMAFeed1) 19 марта 2019 г.

— В UFC хотят, чтобы я вышел в соглавном бою. От этого неплохо заработают многие. Не только организация, но и спортсмены. Окей, нет проблем, я сделаю это, если мне дадут законную долю в UFC, — заявил спортсмен.

16 марта, отвечая на вопросы журналистов, ирландский боец заявил, что полностью сосредоточен на тренировках и намерен вернуться в октагон в некоторой временной перспективе. Он также добавил, что не собирается оставлять бокс после поражения от Флойда Мейвезера и готов к новым боям.