Пушков прокомментировал выводы Мюллера по "российскому делу"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. По его словам, даже оправдательный вердикт Мюллера не остановит приверженцев теории заговора.

— Демократы всё равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты — им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк, — написал политик в "Твиттере".

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод — предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам тогда ещё кандидат в президенты вёл избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал сам факт расследования позорным.