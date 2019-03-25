Патрушев объяснил, зачем американцам Венесуэла

США стремятся стать лидерами в мировом экспорте нефти, чтобы диктовать свою волю ОПЕК, заявил он.

Соединённые Штаты поддерживают оппозицию в Венесуэле, потому что им нужен в латиноамериканской стране "свой ставленник", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Известиям".

Он напомнил, что президент страны Николас Мадуро не поддерживает американскую политику, и подчеркнул, что именно поэтому его хотят заменить лояльным к Вашингтону Хуаном Гуайдо.

Таким образом Штаты продвигают свои экономические интересы, считает Патрушев. А интересы состоят прежде всего в том, чтобы добиться лидерства в мировом экспорте нефти, поскольку это позволит Вашингтону диктовать свои условия странам ОПЕК, уверен он.

— Цель США очевидна: на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешёвую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую, — сказал секретарь российского Совбеза.

Как ранее писал Лайф, советник США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльским властям финансовым давлением. Мадуро называет Гуайдо "марионеткой Вашингтона". Недавно глава государства заявил, что оппозиционный лидер планировал его убийство.