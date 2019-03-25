Фейковый экспонат в Исторический музей подбросили журналисты

Они заявили, что хотели помочь чиновникам и проверить безопасность главного хранилища национальной памяти.

Людьми, которые устроили акцию и повесили лишнюю картину в Государственный исторический музей, были журналисты. Об этом они сами рассказали на страницах газеты "Московский комсомолец". Таким образом они хотели проверить, как работает система безопасности в музее.

— Экспонат в музее повесили мы, журналисты МК. Не корысти ради, а токмо чтобы проверить, как охраняются наши музеи, — говорится в сообщении. — Считаем, что только так можно привлечь внимание общества к проблеме охраны музеев.

По их словам, в акции участвовало восемь журналистов. Помимо фейковой картины с собой у них было письмо за подписью главного редактора с объяснением — на случай неприятностей. Однако неприятностей не последовало.

— Итог очевиден: ошибка в музейной охране — системная... Смотрители не виноваты — МК очень просит не наказывать их. Возникают вопросы: как вышло, что пожилые люди стали последним, а может быть, и единственным реальным рубежом защиты от злоумышленников? Почему камеры и охранники превратились в бессмысленные предметы интерьера? — пишут сотрудники издания.

Ранее Лайф сообщал, что лишняя фотография обнаружилась на выставке "Николай II. Семья и престол", она провисела больше суток. В Государственном историческом музее рассказали, что ради этого неизвестные провернули целую операцию: один отвлекал смотрительницу, другие снимали, третьи вешали.