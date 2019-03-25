В Британии умер импресарио Виктор Хоххаузер

В Великобритании на 96-м году жизни скончался один из самых известных импресарио — Виктор Хоххаузер. Об этом сообщает газета The Guardian.

Именно благодаря Хоххаузеру западный зритель впервые познакомился с множеством произведений классической русской оперы и балета. Он же был первым, кто смог организовать гастроли знаменитых советских музыкантов за пределами СССР.

Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова выразила свои соболезнования от лица всех артистов и заявила, что это большая утрата, ведь Хоххаузер играл огромную роль в укреплении связей между Россией и Великобританией. Она также уточнила, что он умер ещё в пятницу, а в воскресенье прошли его похороны.