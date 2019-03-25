В Сенате США сделают собственный доклад по "российскому делу"

Комитет по разведке оценил работу, проделанную спецпрокурором Мюллером, и призвал опубликовать как можно больше данных из его итогового доклада.

Комитет по разведке Сената США представит собственный отчёт по делу о предполагаемом "вмешательстве" России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил сенатор Ричард Бёрр.

— В ближайшие недели и месяцы Комитет сената по разведке решит оставшиеся вопросы и опубликует доклад о попытках России вмешаться в выборы в США, — написал он в "Твиттере".

Бёрр также высоко оценил работу Минюста США и призвал генерального прокурора Уильяма Барра опубликовать как можно больше выдержек из доклада Роберта Мюллера.

Как ранее сообщал Лайф, Министерство юстиции обнародовало итоги расследования, которое провёл спецпрокурор США. Вывод Мюллера — штаб президента США Дональда Трампа не был в сговоре с Москвой.