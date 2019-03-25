В Великом Новгороде раскрыли кражу гаража из гаража

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В Великом Новгороде раскрыли кражу гаража из гаража

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Фото: © Pixabay / Bertsz

Сотрудники полиции в Великом Новгороде задержали 22-летнего местного жителя, который украл из гаража соседа другой гараж, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по региону.

Заявление в полицию поступило от самого владельца гаражной рекурсии. Как установили следователи, злоумышленник в начале февраля проник в гараж заявителя и похитил хранящийся там в разобранном виде ещё один гараж стоимостью 80 тысяч рублей. После этого он отнёс добычу в пункт приёма металла.

Против мужчины возбуждено уголовное дела по статье "Кража", ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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