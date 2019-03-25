Школьница пропала в лесу после лыжной тренировки в Ленобласти

Из детского оздоровительного лагеря "Пионер" в деревне Лемболово Ленинградской области пропала 11-летняя ученица. Девочка была в лесу на тренировке по лыжам, но обратно вместе с группой не вернулась.

— Алина ушла в лес с группой из 20 человек в сопровождении трёх тренеров в 17:22 мск. Группа возвращалась к лагерю после тренировки по лыжам, в последний раз тренер видел её в 20:00 мск, — рассказали ТАСС в лагере.

После неудавшихся самостоятельных поисков руководство учреждения оповестило родителей ребёнка, полицию и региональное ГУ МЧС России. Сейчас школьницу ищет поисковая группа.