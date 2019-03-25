Бузова поставила фанатов в тупик, показав кольцо на безымянном пальце

Украшение мелькает на фото и видео певицы так часто, что даже самый невнимательный зритель мог его заметить, но вот имя избранника остаётся загадкой.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась отмечать день рождения мамы в Барселону и вызвала волну обсуждений среди своих подписчиков — всё благодаря загадочному кольцу на безымянном пальце, которое регулярно мелькает на фото и видео в её инстаграм-аккаунте.

Однако, несмотря на то что Ольга демонстрирует своё новое украшение достаточно открыто, главной интриги — кто же даритель — она не раскрывает.

Подлил масла в огонь участник телешоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков, который опубликовал в "Инстаграме" видеозапись, на которой он сидит в автомобиле, за рулём которого мама Бузовой, и под песню Ольги они весело куда-то едут. Фото подписано: "С днём рождения, тёща!"

В то же время сама Бузова в своих соцсетях даёт поклонникам совсем другие намёки. Благодаря им родилась версия, что её избранником является музыкант Лёша Свик, с которым они исполнили композицию "Поцелуй на балконе" — именно она, кстати, звучит в машине у мамы Ольги на видеозаписи Коробкова. Под эту же композицию танцует сама певица на своём видео.

Согласно версии поклонников, во время написания песни между артистами вспыхнули чувства. Это отчасти подтверждается тем, что они периодически заигрывали друг с другом в соцсетях, отправляли "сердечки" и делали заявления о том, что они больше, чем друзья.

Впрочем, пока это лишь предположения, никаких подробностей ни Ольга, ни её близкие не раскрывают. Возможно, они решили подогреть интригу или таким образом раскручивают песню, а может, исходя из прошлого опыта, решили, что счастье "любит тишину".