Киев может пойти на резонансные провокации, чтобы активизировать боевые действия в Донбассе.

"Предчувствуя близость неминуемого фиаско", президент Украины Пётр Порошенко попытается сорвать выборы с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны. О "подлом плане" Порошенко для Донбасса рассказал глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что для осуществления планов Киеву необходимы резонансные провокации: одна будет направлена против сотрудников ОБСЕ, а другая будет заключаться в массовой гибели граждан. Обе могут быть осуществлены на подконтрольной ВСУ территории.

— Нам доподлинно известно, что подготовленный к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминирован, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР. Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое". Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены как "очередной акт агрессии" с нашей стороны, — выступление Безсонова приводит Первый республиканский телеканал.

Он заключил, что в таком случае Киев развяжет себе руки для активизации боевых действий в Донбассе.