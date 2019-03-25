"Роскосмос" утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Во время прошлого набора заявки поступили от четырёх сотен желающих, из них выбрали восемь человек.

В "Роскосмосе" подписали документ о проведении нового набора в отряд космонавтов, пишет РИА "Новости". Когда он начнётся — пока не определили, об этом сообщат позднее, заявили в корпорации.

Предыдущий набор начался в 2017 году и закончился в 2018-м. Тогда о своём желании полететь в космос заявили около 420 россиян. Из них в итоге выбрали восемь человек.

Как ранее писал Лайф, Россия и США сейчас совместно готовятся к пилотируемому полёту на Луну. В рамках эксперимента шесть космонавтов и астронавтов проведут четыре месяца в полной изоляции от остального мира.

В ЦНИИмаше сообщили, что высадка россиян на спутнике Земли запланирована на 2031 год.