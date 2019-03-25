Российские военные совершат наблюдательный полёт над США

В это же время совместная российско-белорусская группа проведёт аналогичную операцию в Польше.

В период с 25 по 30 марта российские военные проведут наблюдательный полёт над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная звезда".

— Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки. Предстоящий полёт будет совершён с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 километров, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же период совместная российско-белорусская группа проведёт аналогичную операцию над территорией Польши на самолёте Ан-30Б. Максимальная дальность полёта составит 1400 километров. Во время полёта на борту также будут находиться польские специалисты, которые будут контролировать применение оборудования и соблюдение положений договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств. В рамках этого договора с конца февраля текущего года США также проводили наблюдательные полёты над территорией России.