Суд ликвидировал "Камчаткомагропромбанк"

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Суд ликвидировал "Камчаткомагропромбанк"

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Фото: © Pixabay/qimono

Более 70 процентов его активов составляла сомнительная задолженность, и он постоянно занижал величину кредитного риска.

Арбитражный суд Камчатского края вынес решение о ликвидации "Камчаткомагропромбанка", сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается, что на момент отзыва лицензии у кредитной организации были активы на 2,325 миллиарда рублей, при этом у неё была задолженность на 2,310 миллиарда рублей.

Как ранее писал Лайф, лицензию у банка отозвали в конце января 2019 года. После этого Центробанк обратился в суд с иском о его ликвидации.

Суд подтвердил, что признаков банкротства у "Камчаткомагропромбанка" нет и он в состоянии расплатиться с кредиторами.

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