Порошенко пригрозил врагам "смертоносным оружием"

Лидер Незалежной пообещал укреплять оборону страны, чтобы она могла противостоять России.

Украина продолжит усиливать свою обороноспособность, чтобы противостоять "агрессору" — так в Киеве называют Россию. Об этом в "Фейсбуке" написал украинский лидер Пётр Порошенко.

По его словам, военные в Хмельницкой области недавно получили новейшие турецкие беспилотники и ещё 420 единиц вооружения и техники.

— Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется, — заверил Порошенко.

Как писал Лайф, ранее было опубликовано видео с боевыми модулями "Катран-М," которые власти Украины называли "новейшим супероружием". Порошенко также похвастался тем, что украинская армия из "голой и босой" превратилась в "фантастически боеспособную".