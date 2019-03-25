Порошенко пригрозил врагам "смертоносным оружием"

Украина продолжит усиливать свою обороноспособность, чтобы противостоять "агрессору" — так в Киеве называют Россию. Об этом в "Фейсбуке" написал украинский лидер Пётр Порошенко.
По его словам, военные в Хмельницкой области недавно получили новейшие турецкие беспилотники и ещё 420 единиц вооружения и техники.
— Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется, — заверил Порошенко.
Как писал Лайф, ранее было опубликовано видео с боевыми модулями "Катран-М," которые власти Украины называли "новейшим супероружием". Порошенко также похвастался тем, что украинская армия из "голой и босой" превратилась в "фантастически боеспособную".
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