Фильм "Балканский рубеж" стал лидером российского проката

Военная драма режиссёра Андрея Волгина "Балканский рубеж" по итогам прошедших выходных стала лидером российского проката, собрав 125,5 миллиона рублей, следует из данных сайта kinobusiness.com.

Фильм повествует о событиях в Югославии в 1999 году. Бойцам спецотряда поручено захватить стратегически важный аэропорт Слатина в Косове и удержать его любой ценой, то же самое хотят сделать террористы и НАТО. Идейным вдохновителем фильма выступил Гоша Куценко, исполнивший одну из главных ролей в картине.

На втором месте по сборам в РФ с показателем 104,5 миллиона рублей находится другая новинка — мультфильм "Волшебный парк Джун". Это история о девочке, нашедшей в лесу необычный парк развлечений, который находится под угрозой исчезновения, и о её попытках этот парк спасти.

На третьем месте находится ещё одна отечественная новинка — фильм "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили. История о молодых провинциалах, приехавших покорять Москву, нашла отклик у зрителей и собрала 101,2 миллиона рублей за выходные.

На четвёртом месте по количеству собранных денег находится "старожил" проката — фильм "Капитан Марвел", премьера которого состоялась ещё 7 марта. За выходные картина собрала 84,8 миллиона рублей. Замыкает пятёрку лидеров мультфильм "Королевский корги", собравший более 73 миллионов рублей.