Обнажившийся в Третьяковке художник хочет и дальше "взаимодействовать" с музеем

Художник Артём Гаврилюк-Божко (Tom Va), который ранее в одном нижнем белье устроил "перформанс" в Третьяковской галерее, надеется на взаимодействие с музеем. Об этом он рассказал РИА "Новости".

По его словам, пока взаимодействия с галереей по поводу произошедшего у них не было, но он надеется, что оно произойдёт.

— Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем — фестивали, выставки, но они находятся в другом поле. Такого яркого появления никто, конечно, не ожидал. Здорово, что теперь у нас будет, надеюсь, возможность развивать современное искусство и поддерживать его, — отметил художник.

Гаврилюк-Божко объяснил, что своей акцией он и его коллеги хотели "поместить современное искусство в классическую среду".

Ранее Лайф публиковал запись, на которой раздетый до стрингов мужчина прошёлся по Третьяковской галерее. Его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник в это время вешал на стену свою картину. В Третьяковке появление неизвестного назвали несанкционированным перформансом.