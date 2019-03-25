Советский разведчик объяснил, почему шахматист Спасский проиграл Фишеру

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Советский разведчик объяснил, почему шахматист Спасский проиграл Фишеру

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Шахматисты Роберт Фишер (слева) и Борис Спасский (справа). Фото: © РИА "Новости"

По его словам, во время знаменитого матча 1972 года между гроссмейстерами шёл жёсткий психологический поединок.

В 1972 году советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру в психологической битве, уверен ветеран отечественной разведки Георгий Санников.

Он был на том легендарном матче между шахматистами в 1972 году в Рейкьявике. Разведчика отправили вместе со Спасским в Исландию для поддержки.

Фишер перед поединком активно давал интервью, говорит Санников, и громко заявлял, что победит, причём не всегда в "спортивных" выражениях.

Фишер постоянно что-то выдумывал, оказывал психологическое давление на Спасского, — рассказал он агентству РИА "Новости".

Во время игры американец делал всё, чтобы лишить соперника душевного равновесия, сказал Санников.

Мог вдруг перенести время начала партии. Или, скажем, потребовать убрать зрителей из первых рядов, — поделился он.

Советского шахматиста было почти некому поддержать, посетовал разведчик. Поняв серьёзность ситуации, в Рейкьявик вызвали супругу Спасского, но было поздно: многие партии уже были проиграны.

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