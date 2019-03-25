Советский разведчик объяснил, почему шахматист Спасский проиграл Фишеру

По его словам, во время знаменитого матча 1972 года между гроссмейстерами шёл жёсткий психологический поединок.

В 1972 году советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру в психологической битве, уверен ветеран отечественной разведки Георгий Санников.

Он был на том легендарном матче между шахматистами в 1972 году в Рейкьявике. Разведчика отправили вместе со Спасским в Исландию для поддержки.

Фишер перед поединком активно давал интервью, говорит Санников, и громко заявлял, что победит, причём не всегда в "спортивных" выражениях.

— Фишер постоянно что-то выдумывал, оказывал психологическое давление на Спасского, — рассказал он агентству РИА "Новости".

Во время игры американец делал всё, чтобы лишить соперника душевного равновесия, сказал Санников.

— Мог вдруг перенести время начала партии. Или, скажем, потребовать убрать зрителей из первых рядов, — поделился он.

Советского шахматиста было почти некому поддержать, посетовал разведчик. Поняв серьёзность ситуации, в Рейкьявик вызвали супругу Спасского, но было поздно: многие партии уже были проиграны.