Эксперты выяснили, что через 25 лет на Украине может кончиться питьевая вода

В ближайшие 25 лет на Украине может произойти необратимая экологическая катастрофа — закончится вся питьевая вода. Об этом сообщает телеканал "1+1".

В новостном сюжете отмечается, что в последние годы без собственных источников воды осталось более 800 посёлков, а мелкие ручьи и реки стремительно исчезают с карт. Причем виноваты в этом сами жители, которые не экономят воду.

Эксперты подсчитали, что за две недели жители Украины отправляют в канализацию объём воды, равный объёму Шацких озёр (группа водоёмов в Волынской области). За календарный год украинцы и вовсе способны "осушить" три крупнейших водохранилища страны: Киевское, Каневское и Днепровское.

По приблизительным подсчётам, за 35 лет в стране будет потрачено воды объёмом с Азовское море. Из-за чего к 2050 году питьевую воду придётся ввозить из других стран.

Отдельные опасения вызывает и состояние лесов на севере страны. По мнению специалистов, через 25 лет они поредеют и сменятся степями, а Днепр обмелеет.