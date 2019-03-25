Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Там сравнительно высокие зарплаты и много жилья, которое осталось ещё с советских времён.

Доступнее всего ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет РИА "Новости". По данным экспертов, в этом регионе купить в кредит двухкомнатную квартиру могут 68,2% семей.

Второе месте в этом рейтинге заняла Магаданская область — 61,8%, третье — Ханты-Мансийский автономный округ — 55,9%.

В топ-10 вошли также Ненецкий округ, Мурманская, Ленинградская, Томская области, Республика Коми.

— Помимо высоких зарплат, обусловленных преобладанием в них отраслей, ориентированных на добычу природных ресурсов, данные регионы часто характеризуются большим объёмом жилого фонда, доставшимся со времен СССР, что определяет относительно невысокие цены на недвижимость, — сказано в исследовании агентства.

Труднее всего приобрести жильё в ипотеку на Северном Кавказе — в Чечне, Ингушетии и Дагестане. По мнению экспертов, всё дело в том, что в тех местах в основном многочисленные семьи и при этом невысокие зарплаты.