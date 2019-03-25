Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в атмосферу пятикилометровый столб дыма. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— Продолжается рост лавового купола. Согласно видео и спутниковым данным, пепельный шлейф на высоте 4,5–5 км над уровнем моря продолжает дрейфовать к юго-востоку от вулкана. Взрывоэкструзионное извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоте до 10,8 км могут произойти в любое время, — говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано, жители с жалобами не обращались. Отмечается, что текущая активность вулкана может повлиять на движение воздушных судов в районе. Ему присвоен оранжевый код опасности.