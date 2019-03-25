Выпущенная из сектора Газа ракета подорвала дом в Израиле, есть пострадавшие

Ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в центральной части Израиля, пострадало по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа Шарон.
По информации правоохранителей, ракета попала в жилой дом в мошаве Мишмерет, после чего он загорелся. Ранения получила женщина в возрасте около 50 лет, а также двое детей. Ещё нескольким жителям близлежащих домов потребовалась психологическая помощь.
Ранее Лайф сообщал, что к северу от Тель-Авива в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.
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