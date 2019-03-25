Выпущенная из сектора Газа ракета подорвала дом в Израиле, есть пострадавшие

Ранее пресс-служба Армии обороны страны сообщила, что был зафиксирован пуск ракеты с палестинской стороны.

Ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в центральной части Израиля, пострадало по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа Шарон.

По информации правоохранителей, ракета попала в жилой дом в мошаве Мишмерет, после чего он загорелся. Ранения получила женщина в возрасте около 50 лет, а также двое детей. Ещё нескольким жителям близлежащих домов потребовалась психологическая помощь.

Ранее Лайф сообщал, что к северу от Тель-Авива в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.