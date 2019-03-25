Синоптики о погоде в Москве в понедельник: солнце и тепло, но ненадолго

Первый день новой рабочей недели встретит москвичей теплом, солнцем и разочарованием от того, что так будет не всегда.

По данным центра "Фобос", воздух в столице окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, благодаря чему осадков не ожидается. Температура воздуха днём составит +5…+7 °С, в Подмосковье будет +3…+8 °С, ночью — 0...+2. Ветер западный, юго-западный 2–7 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст. при относительной влажности воздуха 86%.

Ранее Лайф рассказывал, что на этой неделе погода преподнесёт гостям и жителям столицы неприятный сюрприз.