Житель Приморья с бензопилой набросился на посетителей кафе — видео

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Житель Приморья с бензопилой набросился на посетителей кафе — видео

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В приморской Находке неизвестный мужчина набросился на посетителей одного из кафе с бензопилой. Очевидцам удалось скрутить хулигана и отнять у него опасный инструмент.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полиция изучает видео инцидента, появившееся в местных пабликах.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало, — рассказали Лайфу в региональном УМВД РФ.

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