Житель Приморья с бензопилой набросился на посетителей кафе — видео

В приморской Находке неизвестный мужчина набросился на посетителей одного из кафе с бензопилой. Очевидцам удалось скрутить хулигана и отнять у него опасный инструмент.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полиция изучает видео инцидента, появившееся в местных пабликах.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало, — рассказали Лайфу в региональном УМВД РФ.