Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

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Фото: © VK.com ЧП и ДТП Брянск

Спасателям удалось вытащить выживших из разбитых автомобилей только с использованием спецсредств.

Как минимум четыре человека погибли и ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП с участием двух автомобилей на одной из улиц Брянска.

<p>Фото: © VK.com <a href="https://vk.com/cp_32" target="_blank">ЧП и ДТП Брянск</a></p>

По имеющейся информации, авария произошла в районе 5:40 утра на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета. Водитель автомобиля такси марки Hyundai Solaris на большой скорости врезался в кроссовер, после чего машина отлетела в подземный переход.

<p>Фото: © VK.com <a href="https://vk.com/cp_32" target="_blank">ЧП и ДТП Брянск</a></p>

Как видно на одной из фотографий с места, стрелка спидометра легковушки застыла в районе 160 км/ч.

<p>Фото: © VK.com <a href="https://vk.com/cp_32" target="_blank">ЧП и ДТП Брянск</a></p>

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы достать выживших из покорёженных авто. Выяснением причин аварии займутся сотрудники правоохранительных органов.

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