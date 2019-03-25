Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Спасателям удалось вытащить выживших из разбитых автомобилей только с использованием спецсредств.

Как минимум четыре человека погибли и ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП с участием двух автомобилей на одной из улиц Брянска.

По имеющейся информации, авария произошла в районе 5:40 утра на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета. Водитель автомобиля такси марки Hyundai Solaris на большой скорости врезался в кроссовер, после чего машина отлетела в подземный переход.

Как видно на одной из фотографий с места, стрелка спидометра легковушки застыла в районе 160 км/ч.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы достать выживших из покорёженных авто. Выяснением причин аварии займутся сотрудники правоохранительных органов.