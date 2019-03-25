В Минобрнауки рассказали о планах увеличить число бюджетных мест в вузах

По данным ведомства, на 2019 год запланировано 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Министерство образования и науки планирует увеличение количества бюджетных мест по некоторым специальностям высшего образования. В частности, мест станет больше для специалистов и бакалавров направлений "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки".

Как сообщает портал RT, также увеличение количества бюджетных мест будет распространяться на магистратуру по направлениям "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".

В ведомстве отмечают, что увеличение числа бюджетных мест по данным направлениям вызвано необходимостью появления рабочих кадров по этим специальностям. В то же время в министерстве не уточняют, на сколько именно будет увеличена квота.