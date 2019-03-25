Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

По его словам, это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что руководство страны в ближайшем будущем может изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Об этом сообщает телеканал TGRT.

— Статус Святой Софии может быть изменён с музея на мечеть после выборов (31 марта). Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в расположенную по соседству Голубую мечеть. Со Святой Софией можно сделать аналогично, — сказал Эрдоган.

В настоящий момент вход в собор обходится гостям в 60 турецких лир ($10).

Стоит отметить, что 18 марта турецкий лидер заявлял, что не поддерживает идею смены статуса собора Святой Софии на мечеть, поскольку это может привести к "серьёзным последствиям".

Софийский собор построен в VI веке, он был патриаршим православным собором до середины XV века, когда Константинополь захватили турки и превратили собор в мечеть. В 1935 году первый президент Турции распорядился изменить статус здания на музей.