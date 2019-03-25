В кафе Находки рассказали о нападении мужчины с бензопилой на посетителей

По словам администратора кафе, нападавший был пьян, а после происшествия сам связался с руководством заведения и возместил ущерб.

Мужчина, который напал на посетителей кафе в Находке, был сильно пьян, заявила администратор заведения телеграм-каналу Life Shot. Она не исключает, что в таком состоянии он просто хотел показать свою "крутость".

— Он бухущий был, забежал к нам в кафе. Мы вообще его не знаем, что он хотел. Наверное, показать, какой он крутой. Охрана быстро сработала и скрутила его. Он потом вышел на наше руководство и принёс деньги за причинённый ущерб, — сообщила администратор кафе.

Как сообщал Лайф, в приморской Находке неизвестный мужчина с бензопилой набросился на посетителей одного из местных кафе. Очевидцам удалось скрутить хулигана и отнять у него опасный инструмент. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.