Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Ракета попала в жилой дом в центральной части еврейского государства. Ранения получили не менее шести человек, в том числе и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину. Это связано с обстрелом его страны из сектора Газа, передаёт канцелярия Нетаньяху.

— Я решил сократить визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями, — пояснил премьер еврейского государства.

Добавим, что визит главы правительства должен был продлиться до 27 марта.

Сегодня стало известно, что ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в центральной части Израиля, пострадало по меньшей мере шесть человек.