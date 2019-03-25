Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Читайте также

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

535

Биньямин Нетаньяху. Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Ракета попала в жилой дом в центральной части еврейского государства. Ранения получили не менее шести человек, в том числе и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину. Это связано с обстрелом его страны из сектора Газа, передаёт канцелярия Нетаньяху.

Я решил сократить визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями, — пояснил премьер еврейского государства.

Добавим, что визит главы правительства должен был продлиться до 27 марта.

Сегодня стало известно, что ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в центральной части Израиля, пострадало по меньшей мере шесть человек.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×