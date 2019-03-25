Рогозин заявил, что полёт на "Союзе" будет в разы дешевле, чем на Crew Dragon

При этом NASA по-прежнему заинтересовано в полётах на российских кораблях на период испытания новинки от SpaceX.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что стоимость одного кресла в корабле "Союз" будет в два раза ниже, чем на американских Crew Dragon.

— Одно кресло у них будет стоить — это моя экспертная оценка — не менее $110–120 млн. У нас кресло будет минимум в два раза дешевле, тут мы конкурентоспособность сохраняем, — заявил Рогозин.

При этом NASA по-прежнему заинтересовано в полётах на российских кораблях на период испытания новинки от SpaceX.

Кроме того, в NASA предложили продолжать совершать полёты совместными экипажами на обоих кораблях. По словам Рогозина, это будет "нефинансовый бартер".

Также глава "Роскосмоса" выразил мнение, что SpaceX не сможет демпинговать цены полёта на Crew Dragon по аналогии с пусками Falcon для Пентагона, так как новая программа носит гражданский характер.

Напомним, корабль Crew Dragon пристыковался к МКС 3 марта. Члены экипажа станции рассказали, что аппарат принёс запах спирта. 8 марта он успешно приводнился в Атлантическом океане.