Названа минимальная стоимость создания и пуска российской сверхтяжёлой ракеты

По словам главы "Роскосмоса", проект сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" будет готов к запуску в 2028 году.

Примерно в 740 миллиардов рублей оценена минимальная стоимость создания и первого пуска российской сверхтяжёлой ракеты "Енисей". Об этом журналистам сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Я могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма первого пуска. Стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжёлого класса, создание ракеты, подготовку её к пуску и сам пуск с макетом, даже не с кораблём, составляет примерно 740 миллиардов рублей, — отметил глава "Роскосмоса".

По словам руководителя корпорации, в настоящий момент данная сумма не заложена в федеральную космическую программу до 2025 года. Однако деньги выделяются на создание ракеты "Союз-5". Притом первая ступень "Союза" будет сверхтяжёлой.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что в случае выделения средств на создание "Енисея" деньги должны быть в рамках отдельной подпрограммы госпрограммы развития космической деятельности. Это позволит учитывать все этапы создания ракеты-носителя и подготовки её к первому пуску — от проведения опытно-конструкторских работ до проведения наземных испытаний.

— Эти решения могут быть осуществлены только в случае нормального, стабильного финансирования. У нас в "Роскосмосе" печатного станка нет — можете походить по этажам, вы его не обнаружите. Поэтому всё будет зависеть от того, насколько финансово-экономический блок Правительства РФ будет готов обеспечить реализацию указа президента, — добавил Рогозин.

Как отметил глава "Роскосмоса", при наличии стабильного финансирования программы отечественная ракетно-космическая промышленность в силах справиться с задачей построения ракеты раньше срока. Впрочем, ещё одним вопросом является строительство стартового стола на космодроме Восточный, поскольку на Дальнем Востоке наблюдается ограничение в рабочей силе, пояснил Рогозин.

Отметим, "Енисей" планируется использовать для миссий к Луне. В том числе предусматривается спуск на поверхность естественного спутника Земли российских космонавтов или технических аппаратов. По расчётам "Роскосмоса", "Енисей" сможет доставлять на орбиту полезную нагрузку массой 27 тонн.