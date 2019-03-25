В космосе проведут эксперимент для выяснения причин появления дыры в "Союзе"

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В космосе проведут эксперимент для выяснения причин появления дыры в "Союзе"

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Фото: © Роскосмос

Для формирования окончательных выводов экспертам недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что для определения причин появления дыры на борту корабля "Союз МС-09" в космосе будут проведены дополнительные эксперименты.

По его словам, для формирования окончательных выводов экспертам недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС.

Потребуются, видимо, дополнительные эксперименты на орбите, — заявил Рогозин.

Как уже сообщал Лайф, скандал вокруг дырявого космического корабля "Союз МС-09" разразился в августе прошлого года. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор.

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