В космосе проведут эксперимент для выяснения причин появления дыры в "Союзе"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что для определения причин появления дыры на борту корабля "Союз МС-09" в космосе будут проведены дополнительные эксперименты.
По его словам, для формирования окончательных выводов экспертам недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС.
— Потребуются, видимо, дополнительные эксперименты на орбите, — заявил Рогозин.
Как уже сообщал Лайф, скандал вокруг дырявого космического корабля "Союз МС-09" разразился в августе прошлого года. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор.
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