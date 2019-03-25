Под Иркутском уволили девять депутатов за непредоставленные сведения о доходах

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Под Иркутском уволили девять депутатов за непредоставленные сведения о доходах

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Девять депутатов в Иркутской области лишили полномочий за не предоставленные вовремя сведения о доходах за 2017 год. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, всего не предоставили данные 12 представителей власти. В адрес председателей дум муниципальных образований было внесено девять представлений, в итоге восемь депутатов сложили свои полномочия досрочно.

Ещё один народный избранник был лишён мандата после обращения прокуратуры в суд. Продолжаются разбирательства в отношении ещё троих депутатов.

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