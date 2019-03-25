Япония ужесточит режим секретности в частных вузах

Правительство страны хочет привести свои правила в соответствие с требованиями США.

Правительство Японии собирается ужесточить режим секретности в частных университетах страны, через которые могут происходить утечки новейших технологий, в частности, в Китай. Такие правила разрабатывает японское Министерство экономики, торговли и промышленности, сообщает The Japan News.

В первую очередь, по информации газеты, речь идёт об американских разработках, которые связаны с искусственным интеллектом, биотехнологией, робототехникой. США ужесточают режим секретности в отношении таких данных, и Правительство Японии хочет привести свои правила в соответствие с требованиями Вашингтона.

По информации министерства, японские университеты в 2017 финансовом году провели более 350 общих исследований с иностранными организациями и компаниями, в том числе за счёт их финансирования. Значительно растёт, отмечает газета, подобное сотрудничество с Китаем, в частности, с Huawei Technologies.

Этим обеспокоены США, которые пригрозили подвергнуть санкциям те японские центры исследований, через которые могут идти утечки технологий.