Ветеринары нашли новые проблемы со здоровьем у раненного в Приморье леопарда

По мнению специалистов, до того как зверь получил тяжёлые раны в схватке с другим хищником, его мог сбить автомобиль.

Ветврачи выявили новые проблемы со здоровьем у найденного недавно в Приморском крае раненого леопарда. Как сообщил представитель нацпарка "Земля леопарда", состояние хищника до сих пор оценивается как стабильно тяжёлое.

— Ветеринары в ходе осмотра сняли дренаж с раны дальневосточного леопарда, пойманного в Хасанском районе Приморья после кровопролитной драки со своим сородичем. Анализ травм зверя выявил новые проблемы с его мышечной тканью, состояние хищника по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое, — цитирует сотрудника нацпарка РИА "Новости".

В то же время исполнительный директор Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Виктор Кузьменко отмечает, что повреждение тканей леопарда оказалось серьёзнее, чем предполагалось ранее.

— В ходе осмотра специалисты убрали дренаж, зашили мышечные карманы и будут продолжать наблюдение. Состояние зверя по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. Несмотря на то что существует положительная динамика в поведении, прогнозы относительно жизнеспособности зверя пока делать рано, — отметил Кузьменко.

Ветеринары поместили животное в отапливаемый карантинный бокс. Несмотря на своё состояние, леопард проявляет активность и не отказывается от еды. Дальнейшее исцеление животного будет зависеть от хода восстановления мышечной ткани, подчёркивают специалисты.

Ранее Лайф сообщал, что на юге Приморского края был найден раненый дальневосточный леопард в тяжёлом состоянии. Как сообщили специалисты, на его теле было обнаружено множество колотых гнойных ран, также у леопарда перелом задней левой лапы, сопровождающийся атрофией мышц. По версии зоологов, это произошло после схватки с другим пятнистым.

Дальневосточный леопард считается одной из самых редких крупных кошек в мире. На планете они обитают только на юго-западе Приморского края и на территории Китая в районе границы с Россией. На данный момент в Приморье насчитывается 86 взрослых особей и 21 котёнок.