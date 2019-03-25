Россияне рассказали, как относятся к коротким турпоездкам

Треть из них с удовольствием едет в непродолжительные туры, если появляется возможность купить недорогие авиабилеты.

По данным опроса, проведённого сервисом "Туту.ру", рост интереса граждан России к коротким поездкам (от двух до четырёх ночей) — одна из современных тенденций. К таким турам положительно относится 65% россиян, информирует РИА "Новости" со ссылкой на сервис.

Треть из них (29%) рассказали, что с удовольствием отправляются в непродолжительные путешествия, если у них появляется возможность купить дешёвые авиабилеты.

Против подобного типа отдыха выступили 35% участников опроса. 12% из них полагают, что это только лишняя трата денег, а 23% сказали, что предпочитают брать полноценный отпуск и отдыхать не менее недели.

В опросе участвовало около полутора тысяч человек.