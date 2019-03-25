UTair просит банки списать более 30 млрд рублей долгов

В случае отрицательного решения по данному вопросу перевозчику может грозить банкротство.

Российская авиакомпания UTair попросила банки-кредиторы списать более 30 млрд рублей долгов. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, речь идёт о синдицированном кредите и половине семилетнего синдиката, по которым авиакомпания должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно. При этом общий долг перевозчика составляет 74,7 млрд рублей, из которых 17,4 млрд — Сбербанку, 13,3 млрд — по облигациям и 4,9 млрд — структурам прежнего владельца, "Сургутнефтегаза". Однако процедура списания не касается данных задолженностей.

В UTair сообщили, что в случае отрицательного решения по этому вопросу компании может грозить банкротство. Тогда кредиторы получат лишь по несколько копеек на рубль долга. Также перевозчик сообщил, что Росавиация должна была отозвать у компании сертификат перевозчика.

Добавим, что выручка авиакомпании по МФСО за первую половину 2018 года составила 36 млрд рублей, а чистый убыток — 5,2 млрд рублей.