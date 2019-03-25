В Москве мажор на "гелендвагене" влетел в "ниву", погибли женщина с ребёнком

На западе Москвы "гелендваген" выехал на полосу встречного движения и влетел в "ниву". В результате ДТП погибли женщина и её дочь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авария произошла на 16-м километре Можайского шоссе. В отечественном автомобиле ехала семья из трёх человек. В итоге женщина 34 лет погибла на месте, её дочь-подросток скончалась в больнице. Отец девочки получил травму головы.

Сообщается, что водитель иномарки сразу же после происшествия сбежал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим.