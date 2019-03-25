В МИД РФ отмечают, что Незалежная своими действиями дискредитировала себя и грубо нарушила "дух" Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ.

Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Как сообщает МИД РФ, это объясняется нежеланием подвергать их опасности.

— В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отмечают, что Украина своими действиями дискредитировала себя и грубо нарушила "дух" Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ.

— Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества, — отмечают российские дипломаты.

Россия будет внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине и взаимодействовать с исполнительными структурами ОБСЕ, поясняют в МИД РФ. Кроме того, в Москве надеются, что БДИПЧ сможет предоставить объективную, достоверную и честную картину по итогам выборов в Незалежной.

Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта.