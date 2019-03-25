У безработного москвича угнали BMW за 8,5 млн рублей

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Злоумышленники угнали BMW Х6M у безработного мужчины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в эти выходные. С парковки у ресторана по адресу Люблинская улица, 96, был угнан BMW Х6M, который принадлежал безработному мужчине 1986 года рождения. Как пояснили агентству в полиции, ущерб составил около 8 миллионов 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".