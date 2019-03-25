В Москве арестовали водителя грузовика, упавшего на такси

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В Москве арестовали водителя грузовика, упавшего на такси

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Фото: © L!FE

В Москве арестован водитель грузового автомобиля, который перевернулся на машину такси 22 марта. Об этом в своём твиттере сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На водителя грузовика, который 22 марта в 11:15 на Литовском бульваре в нарушение ПДД совершил столкновение с такси, где впоследствии погибло два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 КРФоАП. Водитель арестован, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта на пересечении улицы Ясногорской с Литовским бульваром в Москве произошло ДТП с участием грузовика с песком и машины такси. В результате аварии погибло два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля. Лайф публиковал фотографии с места происшествия.

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