В бытовом отсеке "Союза МС-09" нашли пыль от сверления

Точного ответа на вопрос, почему стружка была обнаружена в определённых местах, пока нет.

"Роскосмос" нашёл следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, точного ответа на вопрос, почему стружка была обнаружена в определённых местах, нет: это может быть либо результатом гравитации (это будет значить, что сверлили на Земле), либо она могла быть притянута в определённое место или перенесена потоком воздуха.

Как отметил Рогозин, чтобы решить эту задачу, придётся взять брус и снова сверлить примерно в том же месте, чтобы посмотреть, как дальше распространится материал.

— На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости, — приводит слова Рогозина РИА "Новости".

Напомним, 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, космонавты Кононенко и Прокопьев 12 декабря провели в открытом космосе около восьми часов. Рогозин показывал кадры их работы.