Король Испании прилетел в Аргентину и на целый час "застрял" в самолёте

Всему виной стало отсутствие подходящего по высоте трапа. Среди вариантов решения проблемы было возможное перенаправление лайнера в другую воздушную гавань.

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия вынуждены были час ожидать выхода из самолёта после прибытия в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает газета Vanguardia.

Лайнер ВВС Испании прибыл в аэропорт Хорхе Ньюбери, где сначала 15 минут ждал свободного места для посадки, после чего сотрудники воздушной гавани не смогли найти подходящего по высоте трапа.

Предлагалось даже перенаправить Airbus в другой аэропорт аргентинской столицы, однако вскоре нужный трап всё-таки удалось найти. В итоге спустя почти час королевская чета вышла к встречающим представителям обеих стран, среди которых были главы МИД.